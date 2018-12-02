وفد النقل الأمريكى يتابع إجراءات التأمين بمطار القاهرة الأسبوع المقبل

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة بأن الوفد الأمريكى الذى يضم خبراء فى أمن الطيران المدنى يقوم بزيارة لمطار القاهرة الأسبوع المقبل، يتفقد خلالها إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك بداية من دخولهم إلى صالة السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة ورصد عمليات الفحص والتفتيش التى تتم للركاب وحقائبهم.

وأضافت المصادر أن الوفد سيقوم خلال جولته بمطار القاهرة والتى ستستغرق 5 أيام بتفقد إجراءات التأمين على الطرود المشحونة من قرية البضائع وتأمين حاويات الطعام.