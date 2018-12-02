وفد النقل الأمريكى يتابع إجراءات التأمين بمطار القاهرة الأسبوع المقبل

تستعد سلطات مطار القاهرة الدولى، لزيارة وفد أمنى من هيئة سلامة النقل الأمريكى الأسبوع المقبل، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة بمطار القاهرة الدولى، لتأمين الركاب، خاصة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع بالمطار على الرحلات المتجهة لنيويورك، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.
صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة بأن الوفد الأمريكى الذى يضم خبراء فى أمن الطيران المدنى يقوم بزيارة لمطار القاهرة الأسبوع المقبل، يتفقد خلالها إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك بداية من دخولهم إلى صالة السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة ورصد عمليات الفحص والتفتيش التى تتم للركاب وحقائبهم.
وأضافت المصادر أن الوفد سيقوم خلال جولته بمطار القاهرة والتى ستستغرق 5 أيام بتفقد إجراءات التأمين على الطرود المشحونة من قرية البضائع وتأمين حاويات الطعام.
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