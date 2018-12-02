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وعاظ الأزهر ينتشرون فى قرى ومراكز محافظة مرسى مطروح ضمن مبادرة للتوعية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:38 م
وعاظ الأزهر ينتشرون فى قرى ومراكز محافظة مرسى مطروح ضمن مبادرة للتوعية مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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أطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم قافلة توعوية إلى قرى ومراكز محافظة مرسى مطروح، تستمر لمدة أسبوع، ضمن الخطة التوعوية الشاملة التي ينفذها المجمع في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية، وتقوم على الالتحام المباشر مع الناس وضبط الجانب المعرفي لديهم فيما يتعلق بالعديد من القضايا الفكرية المثارة.
 
وقال د. محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الأزهر الشريف حريص على التواجد في المناطق الحدودية والنائية، لحماية المواطنين من الفكر المتطرف والتأكيد على قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن في مواجهة التحديات الراهنة.
 
أضاف عفيفي أن برنامج عمل القافلة يركز على انتشار الوعاظ في جميع مدن وقرى ونجوع المحافظة، لنشر الوعي الديني والفهم الصحيح للنصوص الشرعية مع التركيز على النصوص التي تمس المشتركات الإنسانية، لدعم اللُّحمة الوطنية والسلام الداخلي بين أفراد المجتمع الواحد، مع بيان أثر تلك المشتركات الإنسانية في التعايش السلمي بين الناس، حتى يعيش الجميع في أمن وسلام من خلال الوعي بالتحديات الراهنة.
 
أضاف الأمين العام أن القافلة تستهدف بيان أهمية القيم الأخلاقية في حياتنا، وأهمية الإنتاج والعمل في هذه المرحلة، وغيرها من الموضوعات المهمة، بالإضافة إلى الاستماع إلى أسئلة واستفسارات المواطنين والرد عليها، من خلال عقد لقاءات حيوية تقوم على التفاعل المباشر مع الجمهور المستهدف في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمصالح الحكومية والنوادي وغيرها.
 
 

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الازهر الشريف

وعاظ الازهر




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