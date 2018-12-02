video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:34 م
وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل" الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى جاء بناء على دراسة مستفيضة، وعرض على كافة الجهات المعنية، مؤكدًا أن القرار يخدم الصناعة المحلية.

 

وأوضح وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن زيادة أسعار المنتجات المستوردة يصب فى صالح المنتجات المصرية، ويفيد الصناعة المصرية، كما يهدف القرار إلى توفير فرص العمل للشباب بالمصانع المحلية.

 

وأكد أن هذا القرار لصالح الصناعة المصرية، ومساعدة الصناع المحليين ووضعها فى وضع تنافسى جيد، مضيفًا: "مصانع محلية كاملة كانت هتقفل وأبلغونا بذلك".

 

أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة ستنعكس على المنتج المحلى، مشيرًا إلى تطبيق القرار على المنتجات المستوردة تامة الصنع.

 

وذكر أن القرار لا يشمل السلع الأساسية أو المنتجات الخام، موضحًا أن الوضع الطبيعي فى أى دولة فى العالم وجود سعر الدولار الجمركى وسعر الصرف العادى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرقية للدخان توضح حقيقة ارتفاع أسعار منتجاتها بعد تحرير سعر الدولار الجمركى

الليلة.. رفع سعر الدولار الجمركى محور نقاش برنامج على مسؤوليتى مع أحمد موسى

وزير الماليه

محمد معيط

الدولار الجمركى

تحرير الدولار الجمركى

صدى البلد

احمد موسى




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة