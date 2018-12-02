وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

كتب محسن البديوى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى جاء بناء على دراسة مستفيضة، وعرض على كافة الجهات المعنية، مؤكدًا أن القرار يخدم الصناعة المحلية.

وأوضح وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن زيادة أسعار المنتجات المستوردة يصب فى صالح المنتجات المصرية، ويفيد الصناعة المصرية، كما يهدف القرار إلى توفير فرص العمل للشباب بالمصانع المحلية.

وأكد أن هذا القرار لصالح الصناعة المصرية، ومساعدة الصناع المحليين ووضعها فى وضع تنافسى جيد، مضيفًا: "مصانع محلية كاملة كانت هتقفل وأبلغونا بذلك".

أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة ستنعكس على المنتج المحلى، مشيرًا إلى تطبيق القرار على المنتجات المستوردة تامة الصنع.

وذكر أن القرار لا يشمل السلع الأساسية أو المنتجات الخام، موضحًا أن الوضع الطبيعي فى أى دولة فى العالم وجود سعر الدولار الجمركى وسعر الصرف العادى.