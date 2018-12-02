وزير القوى العاملة يعلن صرف 230 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن

كتب محمود راغب

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التى تقدموا بشكوى بشأنها ، وبلغت 9200 دينار أردني أى ما يوازى 230 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن وزير القوى العاملة محمد سعفان كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلي أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى ، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم ، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "جمال م. س" ضد الكفيل "الهواري. ط. أ"، وصرف 440 دينارا بما يعادل 11 ألف جنيه مصري تقريبا وتسليمه جواز سفره.

كما تم حل شكوي المواطن المصري "عبد الدايم. م. أ." ضد الكفيل "أسامة.م.أ" وصرف 2000 دينار بما يعادل 50 ألف جنيه مصري تقريبا، وتسليمه جواز السفر، وشكوي المواطن "شعبان. م. د" ضد مخبز "أ. و. س" بإعطاء براءة ذمة ، فضلا عن حل شكوي كل من "محمد. ا"، و"مدحت. خ" و"أحمد. ع"، ضد الكفيل "محمد .ح .أ" بالتواصل مع الكفيل والتنازل عن القضية مقابل حصول العمال على 6000 دينار ما يعادل 150 ألف جنيه وتم الانتهاء من جميع المشاكل فيما بينهم .

وتم حل شكوي "حمدي. ع" ضد شركة "محمود.غ" وحصوله علي 760 دينارا بما يعادل 19 ألف جنيه مصري تقريبا ، وبراءة ذمته، فضلا عن براءة ذمت كل من "إسماعيل.أ.ع" ضد شركة الحديثة، و"صبحي.أ.أ" ضد "صالح. خ. أ"، "علي.ر" وتجديد تصريح العمل لـ"محمود. ص. ج" ضد "محمد.ع. ع" ، وإعطاء العامل "وحيد .ح .ع" جواز سفره.