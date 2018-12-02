video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يعلن صرف 230 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:13 م
وزير القوى العاملة يعلن صرف 230 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التى تقدموا بشكوى بشأنها ، وبلغت 9200 دينار أردني أى ما يوازى 230 ألف جنيه مصرى تقريبا.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن وزير القوى العاملة محمد سعفان كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
 
وأشار إلي أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى ، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم ، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "جمال م. س" ضد الكفيل "الهواري. ط. أ"، وصرف 440 دينارا بما يعادل 11 ألف جنيه مصري تقريبا وتسليمه جواز سفره.
 
كما تم حل شكوي  المواطن المصري "عبد الدايم. م. أ." ضد الكفيل "أسامة.م.أ" وصرف 2000 دينار بما يعادل   50 ألف جنيه مصري تقريبا، وتسليمه جواز السفر، وشكوي المواطن "شعبان. م. د" ضد مخبز "أ. و. س" بإعطاء براءة ذمة ، فضلا عن حل شكوي كل من "محمد. ا"، و"مدحت. خ" و"أحمد. ع"، ضد الكفيل "محمد .ح .أ"  بالتواصل مع الكفيل والتنازل عن القضية مقابل حصول العمال على 6000 دينار ما يعادل 150 ألف جنيه  وتم الانتهاء من جميع المشاكل فيما بينهم .
 
وتم حل شكوي "حمدي. ع" ضد شركة "محمود.غ" وحصوله علي 760 دينارا بما يعادل 19 ألف جنيه مصري تقريبا ، وبراءة ذمته، فضلا عن براءة ذمت كل من "إسماعيل.أ.ع"  ضد شركة الحديثة،  و"صبحي.أ.أ" ضد "صالح. خ. أ"، "علي.ر" وتجديد تصريح العمل لـ"محمود. ص. ج" ضد "محمد.ع. ع" ، وإعطاء العامل "وحيد .ح .ع" جواز سفره. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محمد سعفان يتفقد مشروع الجامعة التكنولوجية.. ويؤكد: توفر الأيدى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة مع عمرو عبد الحميد فى رأى عام.. الليلة

محمد سعفان

القوى العاملة

حقوق العمالة المصرية




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة