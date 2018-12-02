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وزير الصناعة: انخفاض المكون المحلى وراء عدم ارتفاع الصادرات بنسب مماثلة لخفض العملة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:43 ص
وزير الصناعة: انخفاض المكون المحلى وراء عدم ارتفاع الصادرات بنسب مماثلة لخفض العملة عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز
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أرجع عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عدم ارتفاع الصادرات بنسب مماثلة لتراجع سعر العملة المحلية بسبب انخفاض نسبة المكون المحلى بالصناعة الوطنية، قائلا سألت زملائى فى المجموعة الاقتصادية الوزارية عن سبب عدم ارتفاع الصادرات بنفس نسب تخفيض الجنيه، وهو سؤال لم أكن أتوقعه قبل دخولى الوزارة، ولم أستغرق فى التفكير سوى دقيقة، ورديت أن السبب انخفاض نسبة المكون المحلى للصناعة، وكثيرا من معظم منتجاتنا، تستورد مدخلات ومواد خام من الخارج".

وأضاف نصار، ردا على أسئلة المشاركين بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذين، الذى تنظمه شركة المال جى تى أم، اليوم الأحد، أن الوزارة وضعت برنامج لتعميق التصنيع المحلى،  بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وعن أسباب عدم انخفاض سعر السيارات بعد تطبيق اتفاقية الجات، أوضح الوزير، أن الاتفاقيات التجارية بين الدول تعطى ميزة للأسواق المشتركة، وليس خفض الأسعار للمواطنين، مضيفا أنه كان يتوجب منذ عام 2010 الحديث عن تطوير صناعة السيارات.

وكشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة عن استهداف الوزارة اختيار ما بين شركتين إلي 3 شركات خلال 4 أشهر لتصنيع وتجميع السيارات في السوق المصرية.

وأضاف أن هناك 4 شركات نصفهم اوروبيين تقدمت بعروض لتجميع وتصنيع السيارات في مصر، مشيرا إلي أن من المقرر الإعلان عن أسماء تلك الشركات خلال شهرين.


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