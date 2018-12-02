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وزير الشباب ومحافظ المنيا يفتتحان ملعب وحمام سباحة بمركز ملوى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:33 م
وزير الشباب ومحافظ المنيا يفتتحان ملعب وحمام سباحة بمركز ملوى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
فريق المحافظات
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افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا حمام سباحة بمركز شباب ناصر بمركز ملوى بتكلفة تصل إلى 12.5 مليون جنيه، كما افتتح ملعب خماسى بنجيل طبيعى بتكلفة 250 ألف جنيه، وذلك خلال جولته بالمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الرياضية.

 
قال الوزير، إن افتتاح تلك المشروعات يأتى ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة الإنشاءات والمشروعات الشبابية والرياضية بمراكز شباب المحافظات، مشيرا إلى أن افتتاح الملعب الخماسى وحمام السباحة إضافة للبنية الرياضية بالمركز كما أنه عنصر جذب للشباب لتنمية مهاراتهم.
 
من جانبه أشاد محافظ المنيا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة والمديرية فى دعم كافة الأنشطة والمهارات الرياضية والتنموية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب وتفعيل مشاركتهم فى كافة المجالات كواحدة من أهم قضايا التنمية والتحديث، لاسيما أن النشء والشباب تمثل الشريحة الغالبة فى المجتمع الأمر الذى يسهم فى تنمية قدراتهم لتحقيق النهضة الشاملة التى نأملها جميعا.
 
وكان الوزير قد افتتح أمس، حمام سباحة بنادى ناصر الفكرية بمركز أبوقرقاص، كما افتتح ملعب منجل بمركز شباب سفاى بمركز أبوقرقاص وملعب بمركز شباب المدينة "أ" كما تفقد الموقع العام لمشروع استاد المنيا الرياضى.
 
يذكر أن زيارة وزير الشباب والرياضة تأتى فى إطار جولاته التفقدية بمحافظات الجمهورية والتى ضمت عدة محافظات، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعى، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التى تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.

 


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