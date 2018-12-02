وزير الزراعة يتلقى تقريرا من لجنة مراجعة ملفات شئون مديريات الإصلاح الزراعى

كتب عز النوبى

تلقى الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، تقريرا من لجنة مراجعة شئون مديريات الإصلاح الزراعي، حول أعمال بحث ملفات مديريات الإصلاح الزراعى بمحافظات دمياط، الإسكندرية وكفر الشيخ.

ووفقا لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة برئاسة الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة والمستشار اسامة الشاذلي المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، تم بحث كافة ملفات الإصلاح الزراعي بالمحافظات الثلاثة، والمديوينات المستحقة للهيئة.

وكشف التقرير أنه تم حسم أكثر من 40 ملف بالإجراءات القانونية، كذلك تم إحالة بعض الملفات للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لإعادة التقدير وتقنين الوضع.

وشدد وزير الزراعة علي اللجنة بالوقوف علي كافة الملفات المطلوب حسمها طبقا للقانون والاجراءات المتخذة، ومراجعتها، فضلا عن الاجراءات المتخذة نحو تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة، حفاظا علي أموال الدولة.

وفي سياق متصل انتهت اللجنة من مراجعة ملفات 9 محافظات وحسم ملفاته، كذلك تم تشكيل لجنه مختصه لكل جهة اعمال، كما تم استبعاد مدير املاك سوهاج من العمل، وإحالته للتحقيق، فضلا عن بعض المسئولين بمديرية الاصلاح بالاسكندريه للنيابة الإدارية للتحقيق أيضا.