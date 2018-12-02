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وزير الزراعة يبحث مشروعات محاربة الفقر وتحسين دخل صغار المزارعين

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:16 م
وزير الزراعة يبحث مشروعات محاربة الفقر وتحسين دخل صغار المزارعين وزير الزراعة خلال لقائه دونال براون نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد
كتب عز النوبى
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أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الإيفاد) فى مصر من خلال المشروعات التى يقدمها فى مجالات محاربة الفقر وتحسين الدخل لصغار المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى.
 
جاء ذلك خلال لقائه دونال براون نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد ، وخاليدة بوذار المدير الاقليمي للشرق الادني وشمال افريقيا واوروبا وسط آسيا ، الدكتورة/ دينا صالح – المدير القطرى لمكتب الايفاد الشبه اقليمي بديوان وزارة الزراعة، كما حضر اللقاء الدكتور/ أحمد شلبي – المستشار الزراعي السابق بسفارة مصر بروما.
 
 وأكد وزير الزراعة على عمق العلاقة بين مصر والصندوق، معرباً عن أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم للدكتورة دينا صالح في مهمتها الجديدة، كذلك ستعمل على تذليل كافة الاجراءات المطلوبة لإنشاء ونجاح المكتب الأقليمى للصندوق  فى مصر.
 
وأستعرض الجانبان خلال اللقاء المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها في مصر، والتي تشمل مشروع تطوير الري الحقلي بالاراضى القديمة، ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ، و مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة ، فضلاً عن المشروع الجديد "تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية".
 
وأشار أبو ستييت الى انه قد تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الشباب لمراجعة المشروعات الدولية والتى تنفذ منذ 10 سنوات وتقييم المخرجات وتأثيرها على المجتمعات الريفية وستعطى نتائج هذه اللجنة مؤشرات لأحتياجات المجتمع من المشروعات الجدية المستقبلية والتى لم يتم التطرق اليها.
 
وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (1)
وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (1)

وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (2)
وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (2)

وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (3)
وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (3)

وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (4)
وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (4)

وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (5)
وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (5)

وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (6)
وزير الزراعة يلتقى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(الايفاد) (6)
 

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المجتمعات الريفية

الرى الحقلى

الاستثمارات الزراعية




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