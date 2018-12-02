وزير الدفاع يلتقى نظيره الإماراتى قبل المشاركة بمعرض "ايدكس 2018"

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد محمد بن أحمد البواردى عضو مجلس الوزراء الإماراتى وزير الدولة لشئون الدفاع والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً لحضور المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ( EDEX – 2018).

تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية فى ظل الظروف الراهنة، كما ناقش الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات.

وأعرب وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى عن تمنياته بنجاح معرض " ايديكس 2018" الذى يعد من أهم الملتقيات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط .





من جانبه، رحب القائد العام بمشاركة عدد من الشركات الإمارتية والوفود الرسمية بالمعرض على أرض بلدهم الثانى مصر. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.