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وزير الدفاع الأمريكى يندد برئيس فنزويلا ويصفه "طاغية" يجب أن يرحل

الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:54 ص
وزير الدفاع الأمريكى يندد برئيس فنزويلا ويصفه "طاغية" يجب أن يرحل جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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ندد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، بالرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بوصفه طاغية يقود بلاده الغنية بالنفط إلى دمار مضيفا أن "نظامه لا بد وأن يرحل فى نهاية الأمر" حتى يتحسن الوضع.

ولكن ماتيس لم يشر إلى أى دور للولايات المتحدة فى مثل هذه العملية، وقال أمام منتدى للأمن فى كاليفورنيا "الأمر يعود للشعب الفنزويلى والدول الإقليمية فى تلك المنطقة للمساعدة فى التعجيل بذلك وإعادة هذا البلد إلى مستقبل أكثر ازدهارا وإيجابية".

وفر أكثر من 3 ملايين فنزويلى من بلادهم الغنية بالنفط فى السنوات الأخيرة بسبب النقص الحاد فى المواد الغذائية والأدوية ومعدل التضخم المرتفع والجريمة العنيفة.

 

 


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