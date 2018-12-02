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وزير الدفاع الأمريكى: نرى تقدما فى أفغانستان وليس هناك خطط لسحب القوات

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:27 ص
وزير الدفاع الأمريكى: نرى تقدما فى أفغانستان وليس هناك خطط لسحب القوات وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
واشنطن (أ ش أ)
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أكد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس أن مساعيه تهدف إلى إيجاد نهاية للحرب فى أفغانستان، لكنها لا تنطوى على سحب القوات العسكرية الأمريكية منها فى وقت قريب.

ونقلت صحيفة (ذا ميليتيرى تايمز) الأمريكية عن ماتيس قوله فى منتدى ريجان للدفاع الليلة الماضية "طالبان أوضحت أن حياة الشعب الأفغانى ليست لها قيمة بالنسبة لهم. لا يمكنهم الانتصار فى صناديق الاقتراع، لذا يحاولون إرهابهم بدلا من ذلك".

وتأتى تعليقات ماتيس بعد أيام فقط من إصدار الرئيس دونالد ترامب دعمًا للتواجد العسكرى الأمريكى فى أفغانستان حيث تم نشر حوالى 16 ألف جندى أمريكى حاليًا فى أفغانستان للتدريب ومكافحة الإرهاب.

وشدد ماتيس على أهمية إبقاء القوات الأمريكية فى المنطقة، مشيدا بقرار ترامب بزيادة أعداد القوات الأمريكية فى أفغانستان العام الماضى.

 


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