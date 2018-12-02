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وزير الداخلية الفرنسى يلوح بفرض حالة الطوارىء فى البلاد

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:31 ص
وزير الداخلية الفرنسى يلوح بفرض حالة الطوارىء فى البلاد مظاهرات فرنسا
باريس (أ ف ب)
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صرح وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير ردا على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارىء تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة مساء السبت، أنه مستعد للنظر فى إمكانية فرضها من أجل تعزيز الأمن فى البلاد.

وقال الوزير الفرنسى لشبكة "بى اف ام-تى في" مساء السبت "ندرس كل الإجراءات التى ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن".

وأضاف "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدى وأنا مستعد للنظر فى كل شىء".

وكانت حالة الطوارىء فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية فى باريس فى 2015. وقبل ذلك فرضت أيضا بعد الاضطرابات التى شهدتها الضواحى فى نوفمبر 2005.

وقال كاستانير إن مرتكبى أعمال العنف فى باريس السبت هم من "مثيرى الانقسام والشغب". وأضاف "تم التعرف على حوالى ثلاثة آلاف شخص تجولوا فى باريس" وارتكبوا مخالفات "مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب".

وشدد على أن "كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدنى تم حشدها اليوم" السبت فى باريس والمناطق، موضحا أن 4600 شرطى ودركى نشروا فى العاصمة.

 

وكانت نقابة الشرطة "أليانس" طلبت مساء السبت فرض حالة الطوارىء الذى اقترحته أيضا نقابة مفوضى الشرطة الوطنية.

 


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