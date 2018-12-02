وزير التنمية المحلية يجتمع بمحافظى جنوب سيناء والأسكندرية

كتب أشرف عزوز

عقد السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعين مع كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بمقر الوزارة.

وتم خلال لقاء السيد الوزير مع اللواء خالد فودة بحث آخر استعدادات المحافظة لاستضافة مؤتمر "افريقيا 2018" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ ، وتوفير بعض الاحتياجات المطلوبة للجهاز التنفيذى للمحافظة لخروج المؤتمر بصورة جيدة تليق بإسم مصر.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة بعض مشروعات التنمية الجارية بالمحافظة خاصة مشروع تطوير منطقة وادى الدير بسانت كاترين، وتطوير الخدمات فى بعض مدن المحافظة منها مدينة الطور.

وخلال لقاء اللواء محمود شعراوى مع محافظ الإسكندرية تم متابعة تطورات الخطة الاستثمارية ومعدلات تنفيذ بعض المشروعات الجارية ، وإستعدادات المحافظة فيما يخص موسم الأمطار والسيول والاجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية.