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وزير الاتصالات يعلن إصدار طابع تذكارى لمرور 60 عاما على وزارة الثقافة قريبا

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:00 ص
وزير الاتصالات يعلن إصدار طابع تذكارى لمرور 60 عاما على وزارة الثقافة قريبا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت: هبة السيد
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تكليف الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع تذكارى بمناسبة مرور 60 عاما على وزارة الثقافة وذلك تقديرا لدور الوزارة ودعما للمسيرة الثقافية بمصر.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه سيتم تسليم الطابع لوزارة الثقافة فى احتفالية خاصة قريبا.

ومنذ توليه حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يونيه الماضى أظهر الوزير عمرو طلعت اهتمامه بالثقافة والإبداع حيث كان أول وزير للاتصالات يحرص على حضور المهرجانات الفنية بصفته الرسمية.

وعلق الدكتور عمرو طلعت قائلا:" لدى قناعة بأنه لايمكن لأى شعب أن يرتقى من دون الاهتمام بالثقافة والفنون مشيرا أن الفن رسالة والسينما أحد وسائل التثقيف مؤكدا اهتمامه بالفن والثقافة والتاريخ".

وتم تأسيس وزارة الثقافة المصرية عام 1958 فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تحت مسمى وزارة الإرشاد القومى، وتولى قيادتها حينئذ الدكتور ثروت عكاشة وتعاقب عليها العديد من القامات البارزة والمبدعين حتى تولت حقيبتها الدكتورة ايناس عبد الدايم، اعتباراً من يناير 2018، وتعد أول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ مصر.


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اخبار الاقتصاد




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