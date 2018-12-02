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الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:53 م
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وزراء خارجية الناتو يناقشون الوضع الأمنى الأفغانى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:55 م
وزراء خارجية الناتو يناقشون الوضع الأمنى الأفغانى حلف شمال الأطلنطى
كابول (أ ش أ)
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ذكر حلف شمال الأطلنطى (الناتو) اليوم الأحد، أن وزراء خارجية الحلف سوف يعقدون اجتماعًا يومى الثلاثاء والأربعاء، لبحث مجموعة من القضايا من بينها الوضع الأمنى ​​فى أفغانستان، وعملية السلام، ومؤتمر جنيف.

وقال مسئول فى الحلف لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن الوزراء سيناقشون مجموعة واسعة من التحديات الأمنية من بينها سلوك روسيا المزعزع للاستقرار، والتطرف، والوضع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان.

يعقد الاجتماع حول أفغانستان يوم الأربعاء المقبل، حيث يضم جميع الحلفاء فى الناتو، وجميع الدول المساهمة فى بعثة الدعم بقيادة الناتو لتدريب ومساعدة قوات ومؤسسات الأمن الأفغانية.

 


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