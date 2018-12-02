video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

والد فتاة المرج ينفى معرفته بالقاتل بعد مشاهدة فيديو الواقعة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:43 م
والد فتاة المرج ينفى معرفته بالقاتل بعد مشاهدة فيديو الواقعة محكمة- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، لأقوال عدد من الشهود فى قضية مقتل فتاة تعمل بمحل بمنطقة المرج، حيث أطلق عليها متهم النار أثناء تواجدها أمام المحل، وفر هارباً، وتلاحقه الأجهزة الأمنية للقبض عليه، بعد تكليف النيابة بسرعة ضبطه.

واستمعت المحكمة إلى "حافظ.م"، والد الفتاة، والذى نفى معرفته بالقاتل، وذلك بعد أن عرضت النيابة عليه الفيديو الذى ظهر فيه المتهم، وهو يطلق النار على الفتاة، كما واجهته النيابة بتحريات المباحث التى قالت إن المتهم قريب والد الفتاة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من حل اللغز بالقبض علي المتهم.

كما استمعت إلى أقوال زوج صاحبة المحل التى تعمل فيه الفتاة، والذى أكد أن الفتاة تعمل في المحل الخاص به وزوجته منذ أكثر من عامين ونصف العام، وكانت منتقبة، ولم يرها حتى ولو مرة واحدة، كما أنها كانت هادئة الطباع قليلة الكلام، لافتا إلى الفتاة أخبرتهما أنها تعمل لتجهيز نفسها.

وأضاف صاحب المحل، أن الفتاة كتومة لدرجة كبيرة، وليست مثل بقية الفتيات، ولم تكن تتحدث معه فى أمور حياتها أو مع زوجته، موضحا أنها كانت تأتى فى الصباح حوالى الساعة العاشرة لفتح المحل، وتغادر ليلا.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهم بقتل فتاة رميا بالرصاص بالمرج، حيث أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لتحديد هوية المتهم، كما صرحت بدفن جثة المجنى عليها، وأوضحت المعاينة الأولية للجثة إصابتها بطلق ناري بالوجه.

كانت مستشفى اليوم الواحد استقبلت فتاة تدعى ياسمين، وتبلغ من العمر 18عاما، مصابة بطلق نارى فى الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضعة ساعات لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأمرت النيابة بتسليم جثة الفتاة لذويها بعد انتهاء الصفة التشريحية لها.

وبدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأهالي بمصرع فتاة بطلق نارى على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام شاب باستقلال دراجة نارية وقام بقتل فتاة باستخدام سلاح نارى وفر هاربا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث القاهرة تكشف لغز اختفاء فتاة المرج.. أقامت مع شاب فى شقته

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لفتاة المرج المغتصبة

قتل عمد

فتاة المرج

صاحب محل

قتل

قسم المرج

اطلاق نار

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الداخلية




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة