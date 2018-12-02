video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل 3 متهمين بالتحريض ضد الدولة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:01 م
نيابة أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل 3 متهمين بالتحريض ضد الدولة محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

استأنفت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى بإخلاء سبيل كلا من  المدون وائل عباس ووليد الشوبكى ومؤمن حسن بتدابير احتراذية، لاتهامهم  ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

 

يشار إلى أن النيابة قررت سابقا حبس المتهمين بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا،  ووجهت إليهم عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس السائق المتهم باقتحام كمين والتسبب فى مصرع ضابطى شرطة بالعياط

تجديد حبس دجال منشأة القناطر ونجل شقيقته لاتهامهما بالنصب على المواطنين

أخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

امن الدولة

النيابة العامة

قلب نظام الحكم

6 أبريل




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة