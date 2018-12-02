ننشر فيديو لآثار زلزال ألاسكا المدمرة بقوة 7 درجات

كتب محمد عبد العظيم

ننشر فيديو يرصد الآثار المدمرة لزلزال قوى بقوة 7 درجات ضرب جنوب ألاسكا فى الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع السلطات إلى توجيه تحذير من احتمال حصول تسونامى فى هذه المنطقة.

ويرصد الفيديو بعض الشوارع فى ألاسكا، وقد تشققت بسبب قوة الزلزال، حيث تسبب فى تعطل حركة السيارات بشكل كامل، وتعطيل حركة المرور.

ونقلت صحيفة انكوراج ديلى نيوز، أبرز صحف الولاية "أن الهزة كانت قوية إلى درجة إيقاع الأغراض عن الرفوف فى المحلات، وجعل الأبنية تهتز فى هذه المنطقة" من الولاية.