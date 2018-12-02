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ننشر برامج حفلات أوبرا الإسكندرية خلال شهر ديسمبر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:00 ص
ننشر برامج حفلات أوبرا الإسكندرية خلال شهر ديسمبر أوبرا الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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أطلقت دار الأوبرا بالإسكندرية عددا من الحفلات والفعاليات الثقافية خلال شهر ديسمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدى صابر على مسرح الأوبرا بمحافظة الإسكندرية.

 

السبت 1 ديسمبر اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية

الاحد 2 ديسمبر فرقة شارع الفن للموسيقى العربية

الاثنين 3 ديسمبر فرقة غنوة زمان

الخميس 6 ديسمبر حفل مركز تنمية المواهب

الجمعة 7 ديسمبر فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية

السبت8 ديسمبر ريستال بيانو طارق رفعت

الاحد 9 ديسمبر كورال قلب داوود

الخميس 13 ديسمبر فرقة كايرو ستيبس

الجمعة14 ديسمبر حفل الفنان يحيى خليل

السبت 15 ديسمبر حفل افتتاح مهرجان الاغنية

الاحد 16 ديسمبر فرقة اوبرا القاهرة حفل اعياد الميلاد

الاثنين 17 ديسمبر كورال اطفال اوبرا الاسكندرية

الخميس 20 ديسمبر حفل العندليب الاسمر

الجمعة 21 ديسمبرحفل ختام مهرجان الاغنية

السبت 22 ديسمبر حفل الفنان هشام خرما

الاحد 23 ديسمبر فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى

الاثنين 24 ديسمبر فرقة فرسان الشرق..عرض ابو زيد الهلالى

الثلاثاء 25 ديسمبر فرقة فرسان الشرق..عرض ابوزيد الهلالى

الاربعاء 26 ديسمبر صالون ثقافى

الخميس 27 ديسمبر حفل كلثوميات

الاحد 30 ديسمبر حفل مركز تنمية المواهب

الاثنين 31 ديسمبر فرقة اوبرا الاسكندرية لموسيقى والغناء العربى "حفل العام الجديد"


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