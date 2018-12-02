نقيب الزراعيين: نموذج استرشادى لتطوير الرى فى 250 ألف فدان

كتب عز النوبى واية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الحكومة نفذت نموذج استرشادى لتطوير الرى فى مساحة 250 ألف فدان، مشددا على ضرورة البناء على ذلك واستكمال الخطة فى 5 ملايين فدان فى 2030 ضمن خطة التنمية المستدامة لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف نقيب الزراعيين، خلال مشاركته ندوة عن زراعة الأرز فى ظل محدودية المياه، التى عقدت بكلية الزراعة بجامعة عين الشمس، أنه لابد من قيام البحث العلمى بإنتاج الأصناف والسلالات والمحاصيل المختلفة التى تتحمل الجفاف وندرة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال اقتراح خريطة محصولية جديدة فى مصر.

وشدد نقيب الزراعيين، خلال كلمته، على الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وضرورة ترشيد استهلاك المياه فى قطاع الزراعة، حيث يستهلك القطاع 80% من الموارد المائية فى مصر، مشير إلى أنه لابد من تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، مؤكدا أن عنصر الماء يعتبر هو الحاكم فى التنمية الزراعية الاقتصادية والاجتماعية.