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نبيلة مكرم :تعاون بين "الهجرة " و"التعليم " من خلال مبادرة اتكلم مصرى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:24 م
نبيلة مكرم :تعاون بين "الهجرة " و"التعليم " من خلال مبادرة اتكلم مصرى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب - محمود طه حسين تصوير محمد الحصرى
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قالت السفيرة نبيلة مكرم ،  وزيرة الهجرة ،  إن هناك تعاون بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم ، ودار نهضة مصر من خلال  مبادرة " اتكلم مصرى"، فى إطار منظومة تطوير التعليم وبمشاركة المجلس القومى للطفولة والأمومة. 
 
وأضافت مكرم ، خلال احتفالية مرور 80 عاما على تأسيس دار نهضة مصر ، بحضور الدكتور طارق شوقى ، وزي  التربية والتعليم ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية  ،ووزيرالتعليم الصومالى وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،  أن المبادرة تهدف إلي نشر اللغة العربية باللهجة المصرية بين الجيل الثانى والثالث من المصريين في الخارج، ويعتبر ذلك مطلب المصريين بالخارج وهو تعليم أبناءهم اللغة العربية، وهذه المبادرة تعمل علي تلبية هذه المطلب. 
 
وأكدت نبيلة مكرم ، أن الوزارة وقعت بالفعل البروتوكول ، ويجرى تنفيذ الأفلام الكرتونية التي سيتم بثها علي موقع الوزارة، والتى ستعلم الطلاب اللغة العربية والهوية المصرية، وتابعت " من هذه الأفلام ما يتحدث عن حرب  أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة  وغيرها من المعلومات الخاصة بالوطن.
 
 
 

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