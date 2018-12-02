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نائب وزير التعليم: لم نصرف جنيها واحدا على تدريب المعلمين بالنظام الجديد

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:06 م
نائب وزير التعليم: لم نصرف جنيها واحدا على تدريب المعلمين بالنظام الجديد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن الحكومة "لم تصرف أى جنيه" على تكاليف تدريب المعلمين على النظام الجديد، وإنما تمت التدريبات من خلال شركاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخارجين منها المعونة الأمريكية وغيرها من الجهات.
 
ووجه نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر للقائمين على مشروع التعليم الجديد خلال الختامى للأنشطة التدريبية والمتابعة لمرحلة رياض الأطفال تحت رعاية  الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور حسن فارس، رئيس اللجنة التنفيذية العليا للتعلم بالصفوف الأولى.
 
وكرم نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عددا من المدربين المعتمدين والمسؤولين عن تدريب المعلمين على النظام الجديد للتعليم.
 
 

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