موجز أخبار 10 مساء.. التموين تدعو المحذوفين من البطاقات لـ"التظلم"

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها قامت بالتنبيه على المستفيدين من بطاقات التموين والخبز بأكثر من طريقة بضرورة تصحيح البيانات وتم ذلك على أكثر من مرحلة وكانت المرحلة الأخيرة اعتباراً من 1/8/2018 حتى 7/11/2018 حيث تم رفع قاعدة البيانات من على الموقع منذ هذا التاريخ وتم التحقق مما بها من بيانات وإلغاء أى اسم ليس أمامه رقم قومي وأى رقم قومي غير صحيح وأى رقم قومي مكرر فى بطاقات مختلفة وأى عدد مستفيدين لم يتطابق مع اعداد المستفيدين السليم.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها قامت بالتنبيه على المستفيدين من بطاقات التموين والخبز بأكثر من طريقة بضرورة تصحيح البيانات وتم ذلك على أكثر من مرحلة وكانت المرحلة الأخيرة اعتباراً من 1/8/2018 حتى 7/11/2018 حيث تم رفع قاعدة البيانات من على الموقع منذ هذا التاريخ وتم التحقق مما بها من بيانات وإلغاء أى اسم ليس أمامه رقم قومي وأى رقم قومي غير صحيح وأى رقم قومي مكرر فى بطاقات مختلفة وأى عدد مستفيدين لم يتطابق مع اعداد المستفيدين السليم.

وقع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع دار نهضة مصر، لتبنى تدريب معلمى المرحلة الابتدائية على أسس تعليم التربية الدينية.

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على نظيره فياريال 2-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الاسباني.

أكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد منذ قليل، نتيجة القبول لكيه الشرطة 2018/2019 للطلبة خريجى الثانوية العامة، وتم إبلاغ الطالب الناجحين.

علم "اليوم السابع" أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي مرشح للعودة لتدريب القلعة الحمراء مرة أخرى لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج وخسارة بطولة افريقيا والخروج من البطولة العربية.

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قادما من تركيا فى رحلة ترانزيت من ألمانيا، بعد انتهاء فترة علاجه بالخارج.

وصل إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والعامري فاروق نائب رئيس النادى الأهلى لاستقبال الكابتن محمود الخطيب بعد انتهاء فترة رحلته العلاجية والتى استمرت عدة أسابيع بألمانيا.

قال حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر وقف قيد جريدة الميدان، وإحالة رئيس تحريرها للتحقيق.

استعانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بـ " عبد الحميد محمود " ليتولى مسئولية الصفحات والحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الإجتماعى ، لمواجهة الشائعات .

كشفت قطر يليكس، التابعة للمعارضة القطرية أن التعامل مع الخطوط القطرية، بات أقصر طريق لخسارة مؤكدة، حيث تكبد مطار بيتسبرج الأمريكى خسائر بلغت 1.48 مليون دولار، بعد فشل طيران الدوحة فى الوصول للحد الأدنى للشحنات الجوية، وخساراتها المسارات القصيرة بسبب المقاطعة العربية.

لا يمكن وصف ما حدث بين الناشطة "غدير أحمد"، وحساب آخر يحمل اسم "البيتشز الطيبين" سوى أنه "خناقة بلدى" تم الاعتماد فيها على أقذر الكلمات ليثبت كل طرف أنه على حق، والطرف الآخر على باطل، خاصة فيما يتعلق بمجال التبرعات وجمع الأموال والنضال الحقوقى.

يبرز "اليوم السابع" خلال الفيديو التالى القصة الكاملة لقرار النائب العام بإحالة المتهمين بمحاولة الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان فى 29 ديسمبر عام 2017.

فى الوقت الذى أصبحت فيه " السوشيال ميديا " واحدة من الأدوات التى تعتمد عليها الجهات الحكومية فى التواصل مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم وتحديد الحلول اللازمة لها ، قبل أن تتحول الى مشاكل ضخمة ، الا أن عكس ما يحدث فيه محافظة البحيرة التى تحولت الصفحة الرسمية على " الفيس بوك " ، الى تحولت الى صفحة لتلميع المحافظ هشام أمنة دون الالتفات لشكاوى المواطنين وحلها.