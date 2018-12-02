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منظمة خريجى الأزهر بجنوب سيناء تشيد بدعم الأهالى للجيش فى القضاء على الإرهاب

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:12 م
منظمة خريجى الأزهر بجنوب سيناء تشيد بدعم الأهالى للجيش فى القضاء على الإرهاب جانب من الندوة فى ندوة معهد دهب الإعدادي بسيناء
كتب لؤى على
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عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بجنوب سيناء، برئاسة الشيخ جمال محمد حبيب رئيس فرع المنظمة ندوة بمعهد دهب الإعدادى بعنوان "دور أهل سيناء فى مؤازرة القوات المسلحة والتصدى للفكر المتطرف ومكافحة تنظيم داعش".

 

أكدت الندوة على الدور المحورى والهام الذى يقوم به أهل سيناء فى دعم القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب وتطهير سيناء من الفكر المتطرف والتأييد الكامل للعملية الشاملة سيناء 2018 والنجاحات التى حققتها والمساهمة فى عملية البناء والتنمية التى تقوم بها الدولة .

 

وأشاد المشاركون بدور الأزهر الشريف وما يبذله علماؤه من أجل الحفاظ على المنهج الإسلامى الوسطى والتوعية والحفاظ على الشباب من مخاطر الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تروجها الجماعات المتطرفة .

 

حضر الندوة الشيخ سويلم حميد مبارك سويلم شيخ مشايخ قبائل دهب ووفد من مشايخ القبائل بجنوب سيناء، الشيخ عادل بدوى وكيل إدارة دهب التعليمية وعضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فضلا عن طلاب المعهد .

 

 
جانب من الندوة (1)
جانب من الندوة

جانب من الندوة (2)
جانب من الندوة 
 

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