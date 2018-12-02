منح 106 درجة دكتوراة و ماجستير بجامعة أسيوط

أسيوط - محمود عجمى

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على منح 37 درجة دكتوراه و69 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة حيث شملت درجات الدكتوراة 9 درجات لكلية العلوم، و 5 درجات لكلية الزراعة، و 4 درجات لكلية الطب، و 3درجات لكلية الحقوق، و 6درجات لكلية الخدمة الاجتماعية، و4درجات لكلية التمريض، ودرجتان لكلٍ من كليتي التربية الرياضية والآداب ودرجة واحدة لكلٍ من كليتي الهندسة و الصيدلة.

أما درجات الماجستير فقد تضمنت 9درجات لكلٍ من كليتي الزراعة والخدمة الاجتماعية، و8 درجات لكلية الطب البيطرى، و7درجات لكلٍ من كليتى العلوم والتربية الرياضية، و6درجات لكلية الهندسة، و5 درجات لكلٍ من كليات التربية والصيدلة والآداب، و4درجات لكلية التمريض، ودرجتان لمعهد جنوب مصر للاورام، ودرجة واحدة لكلٍ من كليتي التربية النوعية و الآداب بالوادى الجديد.