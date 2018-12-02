مميش: عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 49 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة 1.8 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "maglebymaersk" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.4 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية، "engla vermont" بحمولة 162 ألف قادمة من الهند ومتجهة إلى اليونان.