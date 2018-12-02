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الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:51 ص
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مقتل 9 عناصر من حركة الشباب فى قصف جوى أمريكى جنوبى الصومال

الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:00 ص
مقتل 9 عناصر من حركة الشباب فى قصف جوى أمريكى جنوبى الصومال غارة جوية _ صورة أرشيفية
مقديشيو أ ش أ
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لقى 9 عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية فى الصومال، مصرعهم فى قصف جوى جديد شنه الجيش الأمريكى جنوبى الصومال.

وقالت "أفريكوم" - فى بيان نقته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، السبت - إنه تم تنفيذ القصف الجوى بالقرب من بلدة ليبيد بمحافظة "باي" الصومالية، التى تقع غرب العاصمة الصومالية "مقديشو"، فيما لم يدل البيان بمزيد من التفاصيل بشأن العناصر التى تم تصفيتها، مؤكدًا عدم سقوط مدنيين خلال العملية.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكى قد نفذ - خلال العام الجارى - ما لا يقل عن 37 عملية قصف جوي، مستهدفًا حركة "الشباب" التى وصفتها الشبكة بـ "أكثر الجماعات تطرفًا فى أفريقيا"، التى تواصل شن هجماتها المميتة فى "مقديشيو" إلى جانب مدن أخرى بالصومال.

 


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