مظاهرات فى إندونيسيا لاحياء ذكرى الإطاحة بحاكم جاكرتا السابق

أ ف ب

تظاهر نحو 100 ألف شخص فى العاصمة الاندونيسية الأحد لإحياء ذكرى مرور عامين على المسيرة التى أطاحت بحاكم جاكرتا السابق، فى وقت يسعى مرشحو الرئاسة لحشد الدعم قبيل الانتخابات العامة المقبلة فى إبريل 2019.

وهُزم الحاكم السابق باسوكى تاهاجا بورناما فى الانتخابات المحلية وحكم عليه بالسجن لمدة عامين عقب اتهامه بـ"الكفر" بعد تظاهرات العام 2016، فى قضية اعتبرت بمثابة دليل على تنامى عدم التسامح فى إندونيسيا التى يشكل المسلمون غالبية سكانها.

وشهدت إندونيسيا، الدولة لتى تضم أكبر عدد من السكان المسلمين فى العالم، تزايدا فى الهجمات التى تستهدف أبناء الأقليات الدينية.