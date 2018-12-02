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مطار القاهرة يستقبل أكثر من 4 آلاف سائح خلال 24 ساعة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:36 م
مطار القاهرة يستقبل أكثر من 4 آلاف سائح خلال 24 ساعة فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 آلاف و633 سائحا عربيا وأجنبيا من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والمحافظات المصرية.

 

وشهد المطار وصول 188 رحلة دولية وداخلية، كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول أمريكا وبريطانيا والصين وأوكرانيا وجورجيا وروسيا واليابان وتايوان والتشيك والسويد، بالإضافة إلى وصول مجموعات سياحية أخرى قادمة من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان، وعدد من دول الخليج العربى والمغرب العرب.

 

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.


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