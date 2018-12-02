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مسلحون يختطفون 40 شخصا شمال أفغانستان

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:16 م
مسلحون يختطفون 40 شخصا شمال أفغانستان القوات الافغانية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الأفغانية ، اليوم الأحد أن مسلحين تابعين لحركة "طالبان " اختطفوا 40 شخصا - على الأقل - في إقليم "سامانجان " شمال أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد عن المتحدث باسم شرطة إقليم "سامانجان " محمد منير رحيمي ، قوله ، إن الحادث وقع صباح اليوم في قرية "خوشك دارا"، مشيرا إلى أن جهودا تبذل من أجل تأمين إطلاق سراح المختطفين.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي تشهده شمال أفغانستان في أقل من أسبوع، حيث قامت عناصر تابعة لحركة "طالبان " في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي بإيقاف حافلتين صغيرتين في منطقة "زاري " بمقاطعة "بلخ " شمالي أفغانستان ، وخطف 25 راكبا، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

 


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