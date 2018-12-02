مستشفى جامعة بنى سويف تستقبل عاملا بمصنع طوب توفى بسبب حادث

أخطرت نقطة شرطة المستشفى مركز شرطة بنى سويف بالواقعة ، وانتقل العقيد هشام فريد مأمور مركز بنى سويف والمقدم عبدالله السنوسي رئيس المباحث إلى المستسفى وتحرر محضر شرطة متضمنا ادعاء أهل المجنى عليه أنه أصيب إثر تعرضه لماكينة يعمل عليها بمصنع للطوب الاسمنتى بناحية بياض العرب شرق النيل.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثة وفحصها، وتم اخطار النيابة لمباشرة التحقيق.