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مستشفى جامعة بنى سويف تستقبل عاملا بمصنع طوب توفى بسبب حادث

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:37 م
مستشفى جامعة بنى سويف تستقبل عاملا بمصنع طوب توفى بسبب حادث جثة - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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إستقبلت مستشفى جامعة بنى سويف مساء اليوم أبوبكر حسن كامل ، 31 سنة ، عامل ، يقيم ملاحية سعيد جعفر بمركز ببا جنوب المحافظة  ،  جثة هامدة مصابا باشتباه نزيف داخلى بالصدر والبطن وسحجات وكدمات بالصدر والبطن .

أخطرت نقطة شرطة المستشفى  مركز شرطة بنى سويف بالواقعة  ، وانتقل العقيد هشام فريد مأمور مركز بنى سويف والمقدم عبدالله السنوسي رئيس المباحث إلى المستسفى  وتحرر محضر  شرطة  متضمنا ادعاء أهل المجنى عليه  أنه أصيب إثر تعرضه لماكينة يعمل عليها بمصنع للطوب الاسمنتى بناحية بياض العرب  شرق النيل.
  
تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على  الجثة وفحصها، وتم اخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 

 
 
 

 


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