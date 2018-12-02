مستشار ملك البحرين يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: عيدكم عيدنا

كتبت ريهام عبد الله

هنأ نبيل الحمر، المستشار الإعلامى لجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين، دولة الإمارات المتحدة، بعيدها الوطنى الـ47، قائلا: "عيدكم عيدنا".



نبيل الحمر

وقال الحمر: "بكل الحب والفرح.. أهنيء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومةً وشعباً في يومها الوطني الـ 47 .. عيدكم عيدنا في البحرين".

واليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.