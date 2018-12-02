مسئول كورى جنوبى: "ترامب" يدرك الحاجة إلى عقد اجتماع ثان مع "كيم"

سول (أ ش أ)

أكد مسئول كورى جنوبى رفيع المستوى اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يرى أن هناك ضرورة للقاء نظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون فى أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية -فى نسختها بالإنجليزية- عن المسئول قوله " إن ترامب يدرك الحاجة إلى عقد اجتماع ثان مع كيم، لدفع عملية نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية، حيث تجاوز التقدم- الذى تحقق فى أعقاب اجتماعهما فى يونيو الماضى- أى تقدم تم إحرازه خلال عقود".

وأضاف "فى القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اتفق الزعيمان على ضرورة عقد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فى أقرب وقت ممكن"، معربًا عن اعتقاده فى أن القمة ستكون فرصة عظيمة من شأنها أن تساهم فى مزيد من التقدم مقارنة بالاجتماع السابق.

ويأتى هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكى اليوم الأحد، أن لقاءه المقبل مع زعيم كوريا الشمالية سيعقد فى يناير أو فبراير من العام المقبل.