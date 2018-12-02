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مدير مستشفيات جامعة عين شمس: أجرينا مسح لفيروس سى على 50 ألف طالب حتى الآن

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:58 م
مدير مستشفيات جامعة عين شمس: أجرينا مسح لفيروس سى على 50 ألف طالب حتى الآن الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك توجه كبير للجامعة للتعاون مع أفريقيا فى مجال القطاع الطبى .
 
وأشار مدير مستشفيات جامعة عين شمس، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة، أن الجامعة ومستشفياتها تشارك بمبادرة الدولة للقضاء على فيروس سى ، لافتا إلى أنه تم اجراء مسح لفيروس سى على 50 ألف طالب حتى الآن، ويتم علاج الحالات الإيجابية مجانا ، فضلا عن إجراء 4700 حالة من قوائم الانتظار ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار .
 
وأوضح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك العديد من الافتتاحات التى تشهدها مستشفيات الجامعة فى 13 ديسمبر تتضمن مركز الكلى الصناعى وتطوير اقسام الجراحة وافتتاح مدرج جديد .
 
 

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