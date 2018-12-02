مدير مستشفيات جامعة عين شمس: أجرينا مسح لفيروس سى على 50 ألف طالب حتى الآن

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك توجه كبير للجامعة للتعاون مع أفريقيا فى مجال القطاع الطبى .

وأشار مدير مستشفيات جامعة عين شمس، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة، أن الجامعة ومستشفياتها تشارك بمبادرة الدولة للقضاء على فيروس سى ، لافتا إلى أنه تم اجراء مسح لفيروس سى على 50 ألف طالب حتى الآن، ويتم علاج الحالات الإيجابية مجانا ، فضلا عن إجراء 4700 حالة من قوائم الانتظار ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار .

وأوضح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك العديد من الافتتاحات التى تشهدها مستشفيات الجامعة فى 13 ديسمبر تتضمن مركز الكلى الصناعى وتطوير اقسام الجراحة وافتتاح مدرج جديد .