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مديرية أمن الغربية تشكل لجنة لاختيار عمد ومشايخ جدد.. الثلاثاء

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:00 ص
مديرية أمن الغربية تشكل لجنة لاختيار عمد ومشايخ جدد.. الثلاثاء مديرية أمن الغربية
الغربيه محمد طارق
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تعقد مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، الثلاثاء المقبل، لجنة لاختيار العمد ومشايخ البلاد بـ13 قرية من قرى المحافظة المختلفة من بين 88 مرشح تقدموا بأوراقهم للجنة العمد ومشايخ البلاد بالمديرية.

يترأس اللجنة اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، وتضم فى عضويتها اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية، وعضو عن السلطة القضائية، وممثلين عن الادارة المحلية والأمن العام.

وقالت مديرية أمن الغربية فى بيان لها، إنه سوف يتم الالتزام الكامل بتوجيهات وزير الداخلية الصادرة فى هذا الشأن وأحكام واشتراطات قانون العمد الجديد خاصة فيما يتعلق بتوافر شرط السمعة الطيبة للمرشح واشتراط تقديم ما يفيد التفرغ الكامل لوظيفة عمدة أو شيخ بلد للمتقدمين من العاملين بالدولة أو الشركات بمختلف أنواعها والإقامة الدائمة بقريته والقدرة على التواصل مع الأجهزة الأمنية وحل المنازعات داخل قريته ومساعدة أجهزة الأمن فى حفظ الأمن بها فضلا عن تمتعه بالشعبية داخل قريته.

وأوضحت أنه سيتم اختيار عمد جدد لقرى كفر القصار وكفر ديما وكفر اخشا وكفر الأشقر التابعين لمركز كفر الزيات وأيضا لعدد من قرى مركز طنطا والمحلة وقطور.

واستعدت مديرية أمن الغربية لعقد اللجنة عن طريق إقامة سرادق كبير بمقر مبنى مديرية أمن الغربية لاستقبال المرشحين من العمد ومشايخ البلاد وعبر المرشحون عن ثقتهم فى اختيار القيادات الأمنية للأصلح لتولى منصب عمدة أو شيخ بلد بكل قرية.

 


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