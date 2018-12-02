محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بتكلفة 10ملايين جنيه

كفر الشيخ _ محمد سليمان

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، بمستشفى فوه المركزي، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة السيد رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية " الضغط - السكر - السمنة " بمحافظة كفرالشيخ ضمن 11 محافظة، فى الفترة من الأول من ديسمبر 2018 م وحتى 28 فبراير 2019 م ولمدة 3 أشهر.

جاء ذلك بحضور المحاسب عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحى الشرقاوي، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد، مدير المعامل بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الحملة الصحية المجانية "100 مليون صحة" بدأت بجميع مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، بناءً على تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء العمل للقوافل الصحية لحملة "100 مليون صحة"، والكشف على المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، لتشمل جميع القرى الرئيسية وتوابعها والمدن، مؤكداً على المتابعة المستمرة لجميع المقرات بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين بكل يسر بالمجان.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة استعدت منذ فترة لفعاليات المبادرة وهى الأولى من نوعها على مستوى العالم التى تستهدف مسح 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور جميع الجهات المعنية ومشاركة المجتمع المدني، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للاتصال مباشرة بغرفة عمليات وزارة الصحة لتذليل العقبات أمام المبادرة وضمان تنفيذها على الوجه الأمثل.

وأوضح أنه قد تم إصدار توجيهات مشددة لجميع رؤساء المدن وكافة القطاعات بتجهيز المقرات وأماكن تمركز فرق المسح وتزويدها بالأدوات اللازمة وتيسير الاجراءات لاستقبال المواطنين, والعمل على تجنب الزحام ومساعدة المواطنين فى الوصول الى اماكن اجراء الفحص بسهولة ويسر, كما وجه بتوفير ممرات خاصة لذوى الاعاقة بجميع المقرات, وناشد جميع المواطنين بزيارة الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتوقيع الكشف الطبى والاطمئنان على سلامتهم من أمراض الضغط والسكر وفيروس سى وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، ان عدد المنافذ على مستوى المحافظة 214 منفذ وعدد الفرق الطبية 648 فرقة، والفرقة مكونة من 3 أفراد " طبيب وممرضة ومدخل بيانات " تم تدريبهم على آليات الفحص والتسجيل على شبكة المعلومات القومية، متواجدين بـ 184 وحدة صحية و15 مستشفى عام ومركزى و13 مركز شباب، ومركزين آخرين، وأن المستهدف بالمبادرة فى محافظة كفرالشيخ 2 مليون 141 ألف، ومواعيد العمل على فترتين الصباحية من الـ 9صباحاً حتى الـ3 مساءاً والمسائية من الـ3 مساءاً وحتى من الـ 9مساءاً، وذلك بدايةً من الأول من ديسمبر 2018 م وحتى 28 فبراير 2019 م ولمدة 3 أشهر.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ، اليوم وحدة الغسيل الكلوى الجديدة بفوه بتكلفة 10 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، إهداء من جمعية أصدقاء مرضى الفشل الكلوى بفوه، وذلك بحضور المحاسب عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحى الشرقاوي، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد، مدير المعامل بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ الكفرالشيخ، إنه تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوى الجديدة بفوه بتكلفة 10 مليون جنيه، والمكون من ثلاث طوابق، بالمشاركة المجتمعية، إهداء من جمعية أصدقاء مرضى الفشل الكلوى بفوه، والتى تضم 31 ماكينة غسيل كلوى حديثة (26 أساسى – 5 احتياطى )، مطمئناً على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى بوحدة الغسيل الكلوى والبالغ عددهم 66 مريضاً، مؤكداً ان القطاع الصحى من أولى اولوياته لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين، مكلفاً باستمرار توفير الأدوات والمستلزمات الطبية وحسن معاملة المرضى.

وقدم محافظ كفرالشيخ، الشكر لجمعية أصدقاء مرضى الفشل الكلوى بفوه، قائلاً ان أهالى فوه هم نموذج يحتذى به فى المشاركة والمسئولية المجتمعية لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن المجتمع والدولة شركاء فى التنمية، وهدفناً تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما التقى محافظ كفر الشيخ، بعدد من المواطنين من أهالى فوه ليستمع لطلباتهم ومقترحاتهم، وكان من بينها عدد من الطلبات الخاصة بالبطاقات التموينية، والتراخيص وبرنامج تكافل وكرامة، وغيرها من طلبات المواطنين، وذلك بحضور المحاسب عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحى الشرقاوى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل مشاكل وشكاوى المواطنين، وتقديم خدمات حقيقية لهم، وفتح جميع قنوات التواصل معهم.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله فى المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين فى المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.