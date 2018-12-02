محافظ كفر الشيخ : حصر المعلمين العاملين بالإدارات التعليمية لسد العجز

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طة، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 19501 لسنة 2018م، بتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ لعمل دراسة واقعية لعدد المعلمين الموجودين بالإدارات التعليمية بزمام المحافظة والذين لا يمارسون ثمة أعمال خاصة بالتدريس ويتقاضون حوافز وعلاوات على هذا الأساس وطرح بديلين عليهم، إما البقاء بأماكنهم وإلغاء ما يتقاضونة دون وجة حق، أو النقل إلى المدارس التى يوجد بها عجز وتكليفهم بالنصاب القانونى من جدول الحصص طبقاً لمستوايتهم الوظيفية ويستمر صرف ما يتقاضونة، ويطبق ذلك على جميع وكلاء المدارس الذين يزيد عددهم عن اثنين فى كل مدرسة ولا يقومون بأعمال التدريس.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 19404 لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة التظلمات من تقارير الكفاية بمديرية التربية والتعليم، برئاسة مدير عام التعليم الفنى، وعضوية كلاً من مدير عام التعليم العام، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير إدارة العلاقات العامة، على أن يتولى أعمال الأمانة الفنية للجنة رئيس قسم شئون العاملين دون أن يكون له صوت معدوداً، وتختص اللجنة بالنظر فى التظلمات من تقارير كفاية الأداء المقدمة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالنسبة لشاغلى وظيفة كبير بدرجة مدير عام فما دونها.

من ناحية أخرى أصدر المحافظ قرار رقم 19472 لسنة 2018م، بتشكيل مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية الزراعية الائتمان المراقبة، الإصلاح بدائرة المحافظة والتى فاز أعضائها بالتزكية،والذين فازوا بالانتخاب،وقد فاز بالتزكية 19 عضواً، "عضوين بجمعية محلة دياي ، عضو بجمعية الطراوي، عضو بجمعية شباس الشهداء، عضو بجمعية المشتركة، ثلاثة أعضاء بجمعية البنائين، ثلاثة أعضاء بجمعية صروة، عضوين بجمعية كفر أبوناعم، عضو بجمعية قزمان، عضو بجمعية الخضر والفاكهة، عضة بجمعية سد خميس، عضو بجمعية شالما، عضو بجمعية الحدادى، عضو بجمعية منشأة على"، و جمعيات المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات عددهم 24 عضواً" 7 أعضاء بجمعية ثمرة الكفاح للأراضي المستصلحة، 7 أعضاء بجمعية الهيئات القضائية، 7 أعضاء بجمعية مطوبس لاستصلاح الاراضى، ثلاثة أعضاء بجمعية كوم التين"، وجمعيات الاصلاح الزراعى 10 أعضاء " 7 أعضاء بجمعية كفر الشيخ عضو بجمعية المقطم، عضو بجمعية المنشأة الكبرى عضو بجمعية قلين المحطة"، و الجمعيات التى فاز اعضائها بالانتخاب جمعيات المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات "7 أعضاء بجمعية الاخلاص بـ 1964 صوت، واثنين إحتياطى بـ 171 صوت"، جمعيات الاصلاح الزراعى "عضو بجمعية المنشأة الصغرى بـ 93 صوت وعضو إحتياطى بـ 78 صوت.

وعلى جانب أخر أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ 7 موظفين بقرية البنا بالحامول للتحقيق، منهم 5 موظفين بوحدة طب الاسرة لتغيبهم عن العمل، و موظفين بالوحدة المحلية لقرية البنا لانصرافهم عن العمل دون سند قانوني.