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محافظ جنوب سیناء یلتقی محافظ البنك المرکزی لحل مشکلات المستثمرین بالمحافظة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:28 م
محافظ جنوب سیناء یلتقی محافظ البنك المرکزی لحل مشکلات المستثمرین بالمحافظة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سیناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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التقی اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سیناء بطارق عامر، محافظ البنك المرکزی المصری، یرافقه هشام علی، رئیس جمعیة مستثمری شرم الشیخ، وحسام الشاعر، رئیس غرفة الشرکات السیاحیه، وأحد مستثمری شرم الشیخ، وتامر مکرم، أحد مستثمری شرم الشیخ، بحضور رٶساء مجالس إدارات البنوك الوطنیه الأهلی، مصر، القاهرة

وتم عرض مشکلات المستثمرین، كما طالب المحافظ بضرورة إیجاد حلول لتلك المشکلات، والوقوف بجانب المتعثرین، وتفعیل مبادرات البنك المرکزی للنهوض بالقطاع السیاحی.

وأثمر اللقاء عن موافقة محافظ البنك المرکزی علی تأجیل جمیع أقساط القروض والفوائد المستحقه لجمیع المستثمرین لمدة عام کامل ینتهی فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩.

کما عرض حسام الشاعر مشکلة الصیانة اللازمة لأوتوبیسات النقل السیاحی، والصیانة الخاصة بالفنادق، وطالب بتفعیل المبادرات الخاصة بذلك.

ووافق محافظ البنك المرکزی علی تفعیل مبادرة ال٥٠ ملیون جنیه بزيادة قدرها من ٥ الی ١٠ % طبقا لکل مستثمر علی حدة وطبقا لاحتياجاته من هذه المبادرة.

وفی نهایة اللقاء قدم محافظ جنوب سیناء الشکر لمحافظ البنك المرکزی لاستجابته وسعة صدره وموافقته علی التأجیل والوقوف بجانب مستثمری القطاع السیاحی.

من جانبه قدم رئيس جمعیة المستثمرین الشکر لمحافظ جنوب سیناء لجهوده المتمیزه فی مجال النهوض بالقطاع السیاحی علی ارض جنوب سیناء، مع الشکر الموصول لمحافظ البنک المرکزی لاستجابته السریعه لمحافظ جنوب سیناء ومستثمری هذا القطاع الحیوی الهام، والذی یعمل به ملایین من الشعب المصری.


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