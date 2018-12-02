video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: الكشف على 34 ألف و235 مواطنا فى اليوم الأول لحملة 100 مليون صحة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:02 م
محافظ بنى سويف: الكشف على 34 ألف و235 مواطنا فى اليوم الأول لحملة 100 مليون صحة المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

استعرض المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف تقريراً عن سير العمل فى المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية والتى انطلقت مرحلتها الثانية " أمس السبت " تحت شعار 100 مليون صحة

وكشف التقرير الذى تلقاه المحافظ من مديرية الصحة عن الاقبال المتزايد للمواطنين المترددين على مقرات الحملة  الثابتة والمتحركة ،  ووصل  العدد الاجمالى للحالات التى تم فحصها  فى أول أيام الحملة إلى (34 ألف و235 ) مواطنا بمختلف مراكز المحافظة

حيث تم الكشف على  7416 مواطنا بمركز ومدينة بنى سويف ، و 5695 مواطنا بمركز ومدينة الفشن ، و 5307 مواطناً بمركز ومدينة الواسطى ، و4826 مواطناً بمركز ومدينة اهناسيا ، و4631 مواطناً بمركز ومدينة ببا، و2933 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا، و3427 مواطنا بمركز ومدينة ناصر

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هانى عبد الجابر قد أعلن أمس السبت  عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية ، وتستمر الحملة لـ 3 شهوحتى نهاية فبرابر 2019 ، وتستهدف فحص  أكثر من  1.7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة ،و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة

كما زار المحافظ المركز عدد من مقرات الحملة على مستوى المحافظة فى الفترتين المسائية والصباحية ،  لمتابعة سير العمل بها ، والتوجيه بتذليل كافة العقبات لضمان معدلات أفضل للكشف على أكبر عدد ممكن من المواطنين طوال الفترتين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"عبدالرحمن" بطل العالم فى القوة البدنية: بدأت مشوارى مع الرياضة من بنى سويف فى سن مبكر.. ويؤكد: حصلت على بطولة الجمهورية لسنوات.. فزت مع المنتخب بذهبية أورلاند 2018.. واللعبة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها

تجديد حبس فلاح 15 يوما لقتله سائقا أخذا بالثأر شمال بنى سويف

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء معمل للطب الشرعى بجامعة بنى سويف

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة