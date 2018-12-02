محافظ بنى سويف: الكشف على 34 ألف و235 مواطنا فى اليوم الأول لحملة 100 مليون صحة

بنى سويف :هانى فتحى

استعرض المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف تقريراً عن سير العمل فى المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية والتى انطلقت مرحلتها الثانية " أمس السبت " تحت شعار 100 مليون صحة

وكشف التقرير الذى تلقاه المحافظ من مديرية الصحة عن الاقبال المتزايد للمواطنين المترددين على مقرات الحملة الثابتة والمتحركة ، ووصل العدد الاجمالى للحالات التى تم فحصها فى أول أيام الحملة إلى (34 ألف و235 ) مواطنا بمختلف مراكز المحافظة

حيث تم الكشف على 7416 مواطنا بمركز ومدينة بنى سويف ، و 5695 مواطنا بمركز ومدينة الفشن ، و 5307 مواطناً بمركز ومدينة الواسطى ، و4826 مواطناً بمركز ومدينة اهناسيا ، و4631 مواطناً بمركز ومدينة ببا، و2933 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا، و3427 مواطنا بمركز ومدينة ناصر

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هانى عبد الجابر قد أعلن أمس السبت عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية ، وتستمر الحملة لـ 3 شهوحتى نهاية فبرابر 2019 ، وتستهدف فحص أكثر من 1.7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة ،و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة

كما زار المحافظ المركز عدد من مقرات الحملة على مستوى المحافظة فى الفترتين المسائية والصباحية ، لمتابعة سير العمل بها ، والتوجيه بتذليل كافة العقبات لضمان معدلات أفضل للكشف على أكبر عدد ممكن من المواطنين طوال الفترتين.