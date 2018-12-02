محافظ المنيا: وزير التموين وافق على تشغيل 26 مخبزا بمركز ملوى

المنيا- فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وافق على تشغيل 26 مخبزا جديدا بمركز ملوى.

وأضاف المحافظ أن موافقة الوزارة ، تأتى استجابة لطلب المحافظة ، لزيادة الطلب على شراء الخبز بالمركز ، وسعياً نحو استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة، حيث سيتم تشغيل المخابز فى الاماكن التى يقل متوسط نصيب الفرد فيها عن 3 أرغفة يوميا.

وأضاف أنه "سيتم تشغيل المخابز الـ 26 كمرحلة اولى لعدد من المخابز كانت قد حصلت على موافقة بالتشغيل فى اللجنة العليا للمخابز، وأنهت إجراءات الترخيص واستيفاء الضوابط المطلوبة ومطابقتها لاشتراطات التشغيل والمواصفات المُحدّدة، وفور استلام الماكينات سيتم تشغيل المخابز الجديدة" .