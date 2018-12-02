video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يحيل مدير وحدة المتغيرات المكانية بجمصه للتحقيق والحفاظ على أملاك الدولة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:49 ص
محافظ الدقهلية يحيل مدير وحدة المتغيرات المكانية بجمصه للتحقيق والحفاظ على أملاك الدولة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة جمال الباز مدير وحدة المتغيرات المكانية بمدينة جمصه للتحقيق، وذلك لتقاعسه أداء المهام المكلف بها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية، الذى عقد صباح اليوم برئاسته لبحث المتغيرات المكانية فى مراكز ومدن المحافظة والوقوف على الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة، وحضره المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد ومديرى الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، ومركز المعلومات ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأكد شاروبيم على أن استرداد أملاك الدولة يعد من الأولويات على أجندة العمل فى محافظة الدقهلية، وأضاف أنه سيقدم كل الدعم سواء بالأفراد أو المعدات لوحدة المتغيرات المكانية حتى تتمكن من القيام بعملها فى رصد أى تغييرات تتم على الأراضى.

وأضاف محافظ الدقهلية اننا نعمل من خلال الخرائط التى تم إعدادها بواسطة القوات المسلحة من خلال هيئة المساحة العسكرية باعتبارها الأدق والمعتمدة.

وحذر شاروبيم من التهاون فى استرداد أملاك الدولة من أى جهة فى المحافظة، مؤكدا على ضرورة التعامل بجدية شديدة مع ملف أراضى الدولة وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الذين يتقدمون لتقنين أوضاعهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية لشباب البرنامج الرئاسى: ادعوكم الاعتماد على الذات

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

املاك الدولة بالدقهلية

محافظ الدقهلية




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة