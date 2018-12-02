محافظ الدقهلية يحيل مدير وحدة المتغيرات المكانية بجمصه للتحقيق والحفاظ على أملاك الدولة

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة جمال الباز مدير وحدة المتغيرات المكانية بمدينة جمصه للتحقيق، وذلك لتقاعسه أداء المهام المكلف بها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية، الذى عقد صباح اليوم برئاسته لبحث المتغيرات المكانية فى مراكز ومدن المحافظة والوقوف على الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة، وحضره المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد ومديرى الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، ومركز المعلومات ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأكد شاروبيم على أن استرداد أملاك الدولة يعد من الأولويات على أجندة العمل فى محافظة الدقهلية، وأضاف أنه سيقدم كل الدعم سواء بالأفراد أو المعدات لوحدة المتغيرات المكانية حتى تتمكن من القيام بعملها فى رصد أى تغييرات تتم على الأراضى.

وأضاف محافظ الدقهلية اننا نعمل من خلال الخرائط التى تم إعدادها بواسطة القوات المسلحة من خلال هيئة المساحة العسكرية باعتبارها الأدق والمعتمدة.

وحذر شاروبيم من التهاون فى استرداد أملاك الدولة من أى جهة فى المحافظة، مؤكدا على ضرورة التعامل بجدية شديدة مع ملف أراضى الدولة وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الذين يتقدمون لتقنين أوضاعهم.