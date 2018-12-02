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محافظ الدقهلية: نظام التعليم الجديد فرصة تاريخية أمام الطلاب لتحقيق التفوق

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:39 م
محافظ الدقهلية: نظام التعليم الجديد فرصة تاريخية أمام الطلاب لتحقيق التفوق محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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بدأ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الأحد زيارته لمدينة نبروه بزيارة مدرسة أشرف جاويش الثانويه المشتركه، وأدار حوار مع طلبة وطالبات المدرسه حيث استعرض معهم خطة الدولة لتطوير التعليم باعتباره المشروع القومي لمصر وشرح الأهداف المرتبطة بعملية التطوير وفي مقدمتها التحول من الحفظ الي الفهم

 

كما شرح شاروبيم لطلاب المدرسة طريقة الامتحانات التي تتم بمعدل أربعة امتحانات في العام ويحصل الطالب بعدها علي متوسط للدرجات يؤهله لدخول الجامعة وقال ان النجاح في النظام الجديد يأتي بنتيجة مجهوده فقط ويمنع الغش تمام وهما الظاهرة التي كانت تعاني منها العملية التعليمية علي مدي سنوات العملية التعليمية وقال ان النظام لن يسمح بوجود دروسا خصوصية ليخفف العبء المادي علي أولياء الأمور .

 

واعتبر شاروبيم نظام التعليم الجديد نقله تاريخية في تاريخ التعليم المصري وقال إننا نكن كل الاحترام والتقدير لأساتذتنا الذين علمونا وساعدونا علي النجاح والتفوق ،كما أشاد محافظ الدقهلية بنظام التعليم المختلط وقال للطلاب أنه يسمح بالتنافس في تحصيل العلم وتحقيق التفوق

 

وقال شاروبيم أن كثافة الفصول في المدرسة تعد مثالية وأنها فرصة تسمح للطلاب للإستيعاب والتركيز كما تعطي فرصة للمدرسين لإيجاد عملية التدريس والشرح، وأكد شاروبيم علي أهمية قيام المدرسين بشرح النظام الجديد في التعليم بشكل مستمر  للطلاب

 

وقال شاروبيم للطلاب انتم جيل محظوظ لديكم تكنولوجيا متطورة ولديكم علوما متقدمة وتصميما من الدولة علي التطوير الجذري للعملية التعليمية .

 

كما قام محافظ الدقهلية بزيارة مستشفى نبروه العام تفقد خلالها عدد من أقسام المستشفى والمطبخ الذي يقدم وجباته من خلال جهاز المشروعات الوطنيه للقوات المسلحة واطمئن علي جودة الطعام المقدم للمرضي والأطباء واعضاء هيئة التمريض واستمع إلي عدد كبير من المواطنين مشددا  علي أهمية تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجودة عالية كما أكد ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للعلاج .

 

وأشاد المحافظ بمستوى الأداء الذي شاهده في مختلف الأقسام وأكد علي ضرورة التزام الأطباء بمواعيد عملهم وان يكون هناك اطقم طبية جاهزة لمواجهة أية حالات للطورائ.

 

 

 


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