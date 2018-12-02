محافظ الدقهلية لشباب البرنامج الرئاسى: ادعوكم الاعتماد على الذات

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا مساء السبت مع شباب البرنامج الرئاسى من ابناء الدقهلية، حيث استعرض معهم خطط المحافظه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك استعرض عددا من الملفات التى تم وضعها كأولوية فى التعامل مع المشكلات التى يعانى منها أبناء الدقهلية وفى مقدمتها النظافه باعتبارها تمثل مشكلة كبيرة تواجه الأجهزة التنفيذية ويشعر بها المواطنون.

وقال شاروبيم إننا نولى ملف النظافة أهمية كبيرة لتأثيره الكبير على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصاديه للمواطنين، مضيفا أنه يسعى الى إنجاح منظومة النظافة الجديدة التى يتم تطبيقها منذ الشهر الماضى فى مدينة المنصورة والتى شهدت تحسنا ملموسا فى مستوى النظافه شعر به أبناء المنصورة.

وأضاف أن هناك أفكار كثيرة بدأنا فى تنفيذها بالفعل ومنها إلزام جميع المحلات بوضع صندوق للقمامة يكتب عليه أسماء المحلات، وعلى نفقة أصحاب المحلات وتتحدد المسئولية عن نظافة الشوارع التى تقع بها هذه المحلات بالتعاون بين أصحابها والأجهزة التنفيذية بالأحياء.

وشدد شاروبيم على أن من لا يلتزم بوضع هذة الصناديق سيتم تغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ويتم تكرار مبلغ الغرامة فى حالة الاصرار على عدم الالتزام بوضع هذه الصناديق ، وأضاف المحافظ بان هناك العديد من الوسائل الأخرى لمحاسبه اصحاب المحلات غير الملتزمين.

وقال إن النظافة موضوع يهم الجميع ويتسبب فى إضرار عديدة فى حالة إهمالها، وهذه الأضرار تتنوع بين أضرار صحية نتيجة تكاثر الحشرات والقوارض والذباب والباعوض هذا إلى جانب الأضرار التى تتسبب فيها القمامة المتراكمة فى إغلاق الطرق وإعاقة الحركة المرورية والتى تمثل إعاقتها إهدارا اقتصاديا ويضاعف ويزيد مما تتحمله الدوله من دعم للمحروقات التى تستخدمها وسائل النقل المختلفة.

وأكد شاروبيم أنه سيتم تكوين شركات صغيرة براس مال يساهم فيها الشباب لجمع القمامة من المنازل لأن المشكلة الأساسية هى إلقاء القمامة فى أى مكان بالشوارع وأن الهدف من تكوين هذه الشركات ليس فقط الحد من البطاله أو جمع القمامه من المنبع ولكن لتعويد الشباب على عدم الاعتماد على الدوله التى لم يعد لديها وظائف والدخول فى رياده الاعمال بانشاء الشباب لمشروعاتهم الخاصه والتى تدر عوائد اكثر كثيرا من الوظيفه الحكومية.

واستمع شاروبيم الى اراء وافكار الحاضرين من شباب البرنامج الرئاسى والتى تميزت بوضوح الرؤيه والرغبه فى حل مشكلات المواطنين.