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محافظ البحر الأحمر يتفقد سيارات المسح الخاصة بحملة 100 مليون صحة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:30 م
محافظ البحر الأحمر يتفقد سيارات المسح الخاصة بحملة 100 مليون صحة جانب من الجولة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، سيارة المسح الخاصة بالحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية ضمن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموجودة داخل مقر ديوان عام المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للموظفين.
 
وأكد محافظ البحر الأحمر علي أن حملة 100 مليون صحة تهدف إلى القضاء على فيروس سي  سواء الفيروس النشط أو الخامل ، مشيراً إلي أن تواجد سيارات المسح الخاصة بالحملة داخل الدويان عام تسيهلاً للموظفين للقيام بالتحاليل اللازمة وحتي لا يتعطل سير العمل بالمصالح والجهات الحكومية .
 
وأضاف محافظ البحر الأحمر أن هناك أكثر من 12 مقر لإجراء التحاليل لكل أهالي ومواطني الغردقة، والعديد من المقرات داخل جميع مدن المحافظة ، مؤكداً علي ضرورة مشاركة وتعاون كافة الجهات في المبادرة ، لتسهيل اجراءات الكشف والتحاليل للأهالي ، طالبا من جميع الموظفين ضرورة إبلاغ أقاربهم وأهلهم بالتوجه إلي مقرات الكشف والتحاليل للأطمئنان علي صحتهم . 
 
 
 

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