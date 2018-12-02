محافظ الاسكندرية يشارك فى الملتقى الثالث للمسؤلية المجتمعية

الإسكندرية - جاكلين منير

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية اليوم في الملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية المقام على أرض محافظة الإسكندرية، وذلك لخلق حالة من التكامل بين مجهودات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وإحداث تنمية حقيقية بالمحافظات المصرية مع مشاركة كافة الأطراف وتوحيد الرؤي في وضع خطط تنموية متكاملة أولي أولوياتها تحسين جودة حياة المواطن وانتعاش الاقتصاد المصري، ومن المقرر أن يقوم الملتقى بعمل حلقة حوار مجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بتحقيق التنمية لمناقشة أهم آليات التكامل وإلقاء الضوء علي احتياجات كل طرف والعمل علي توحيد الجهود المبذولة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

وجاء ذلك بحضورخالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، ومنير عبد الفتاح جمعة وكيل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قطاع ترويج الاستثمار، والمهندسة هدى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالأسكندرية بالنيابة عن وزير البيئة، والمهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات.

وخلال كلمته، رحب المحافظ بالحضور بالإسكندرية، مؤكدا أن الأسكندرية مدينة بها الكثير من الفرص التي يجب استغلالها بشكل صحيح، كما أن بها تحديات ودورنا جميعا أن نتشارك لتعظيم الفرص المتاحة بالمدينة وتحويل التحديات إلى فرص لنستطيع العمل عليها ولكي يتم هذا يجب أن يتم بصورة مؤسسية تتميز بالاستدامة ويجب أن نتشارك فيها جميعا من رجال الأعمال والمجتمع المدني والمواطن البسيط، فالمسئولة المجتمعية مقسمة بيننا جميعا .

وأشار قنصوة إلى العديد من الملفات التي يجب أن تتشارك فيها جميع المؤسسات داخل المدينة وعلى رأسها تنفيذ منظومة النقل الجماعي تخدم المدينة بأكملها وذلك لتوفير وسائل نقل جيدة لمدينة برج العرب ليسهل توفير أيدى عاملة لمصانع برج العرب مما يقلل من نسبة البطالة بالمحافظة وهذا سينعكس على معدلات النمو داخل المدينة، كما تحدث المحافظ عن ملف التعليم، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت في برنامج تطوير جودة العملية التعليمية بـ30 مدرسة حكومية وسيتم تقديمها للمجتمع العام القادم وذلك بعد تطوير جودة العملية التعليمية والإدارية بالمدارس بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال.

وعلى الصعيد ذاته، تحدث المحافظ عن ملف الصحة، مؤكدا أن مبادرة 100مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرة غير مسبوقة، كما أنه تم مد المبادرة لشهر آخر لخدمة أهالي الأسكندرية ،مشيراً إلى أنه تم إدخال المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة في المبادرة لخدمة المواطنين، كما أن الدول قامت بتطوير الوحدات الصحية وتجهيزها باحدث المعدات .

وأكد قنصوة على أهمية خلق فرص عمل جديدة للشباب وذلك من خلال الاهتمام بالمميزات التنافسية للمدينة، مؤكدا ضرورة خلق ميزات تنافسية لمصر حول العالم وذلك من خلال التوسع في البرامج التعليمية بالشراكة مع الجامعات العالمية لكي يتيح لأبنائنا فرص أكبر ليكون لهم شراكة مع شركات عالمية.