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محافظ الإسماعيلية يفتتح المكتب الأقليمى لفرع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:39 م
محافظ الإسماعيلية يفتتح المكتب الأقليمى لفرع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء جانب من الافتتاح
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء محمد عبد المنعم، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بافتتاح المكتب الأقليمى لفرع المجلس بمقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية وذلك بهدف تيسير وتسهيل تقديم كافة الخدمات وسبل الرعاية والدعم اللازم لأسر الشهداء والمصابين وتخفيف ورفع مشقة وعناء انتقالهم للقاهرة.

ومن المستهدف أن يقوم المكتب بتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرعاية الصحية وكافة الخدمات التى يقدمها المجلس فى مجالات التعليم والإسكان والتموين والنقل.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أستقبل الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والوفد المرافق له من أعضاء المجلس فى حضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية ومحمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد وعماد يوسف، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق والتنسيق مع المحافظة بشأن التعاقد فيما بين المجلس مع أحدى كبريات المستشفيات بالإسماعيلية لتوفير خدمة علاج أسر الشهداء والمصابين من أبناء الإسماعيلية وتوابعها.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بدعوة رئيس الوزراء لافتتاح فرع المكتب الإقليمى بالإسماعيلية الذى يعد مكسبًا حقيقيًا وإضافة جديدة لتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والمصابين مؤكدًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها لن تدخر وسعا فى دعم المكتب وتوفير كافة سبل تيسير العمل وتقديم الخدمات اللازمة.

ومن جهته أكد رئيس المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين على أن المجلس يقوم بتطوير جميع الخدمات التى يقدمها لتلك الفئة فى مختلف المجالات من خلال خطة تنفيذية محددة لتقديم أفضل أشكال الرعاية المتطورة.

وفى الختام تبادل محافظ الإسماعيلية ورئيس المجلس الدروع والهدايا التذكارية.

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