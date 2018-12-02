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محافظ أسيوط يعلن دعمه لقضايا ذوى الإعاقة وتفعيل نسبة 5 %

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:47 م
محافظ أسيوط يعلن دعمه لقضايا ذوى الإعاقة وتفعيل نسبة 5 % محافظ أسيوط
أسيوط ضحا صالح
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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن دعمه لقضايا وملفات الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل نسبة 5 % للمعاقين بكافة القطاعات وفقًا للدستور والقانون وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين مشيرًا إلى دعمه الكامل للمكفوفين من ذوي الإعاقة والتنسيق مع مديرية القوى العاملة وشركات القطاع الخاص بالمحافظة لتوفير فرص عمل لهم بما يتناسب مع حالتهم الصحية ودرجة الإعاقة وخبراتهم ومهاراتهم تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

 

جاء ذلك خلال استقباله مجموعة من الفتيات المكفوفات بمكتبه بديوان عام المحافظة للاستماع إلى طلباتهن وشكواهن المتعلقة بتفعيل نسبة 5 % للمعاقين وتوفير فرص التدريب اللازمة لهم لصقل خبراتهم ومواهبهم بالتنسيق مع مديريات الخدمات والمؤسسات التنموية وذلك بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

 

واستمع المحافظ – خلال اللقاء – إلى طلبات الفتيات واعداً اياهن بإيجاد الحلول العاجلة والتنسيق مع مديرية القوى العاملة والتنظيم والإدارة ومديرية التضامن الاجتماعي لتفعيل نسبة 5 % للمعاقين بكافة القطاعات والقطاع الخاص وإتاحة الفرصة للأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على فرصة عمل مناسبة لهم والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومركز نظم المعلومات التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية لتوفير الفرص التدريبية على مهارات الحاسب الآلي والانترنت لصقل خبراتهم ومواهبهم .

 

وأكد المحافظ على تواصله المباشر وتفاعله مع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال لقاء المواطنين بالديوان العام كل أسبوعين على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بمركز خدمة المواطنين ولقاء المواطنين بمدينة أسيوط الجديدة آخر ثلاثاء من كل شهر فضلًا عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

 

 


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