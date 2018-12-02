محافظ أسيوط: حملات مرورية مكثفة لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة

أسيوط – ضحا صالح وهيثم البدرى

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على شن حملات مرورية بجميع المراكز لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة واتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة من بينها مصادرة المركبة بالتنسيق مع إدارة المرور والوحدات المحلية وطبقاً للقرار رقم 1601 لسنة 2018 ووفقاً لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وذلك في إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القضاء على مشاكل التوك توك والحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح المحافظ إنه تم تحديد مهله خلال الفترة الماضية لأصحاب مركبات التوك توك لتقنين أوضاع مركبات التوك توك وإنهاء إجراءات الترخيص واتخاذ اللازم وفقاً للشروط المتبعة بإدارة المرور حيث تم تحديد التعريفة واللون وخطوط السير المقررة لكل مركز على حدا ووضع ملصقات عليه محدد خلاله ذلك وتثبيت لوحات رقمية على المركبة من الجانبين وعقب انتهاءها سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المخالفين لافتاً إلى تحديد أعداد معينة للتوك توك المراد ترخيصها حسب حالة الطرق وبما لا يعوق الحركة المرورية بناءاً على رؤية وقرار إدارة مرور أسيوط بالتنسيق مع الوحدات المحلية بكل مركز.

ووجه المحافظ ؛ جميع رؤساء الوحدات المحلية والاحياء بالتنسيق وإدارة المرور لتطبيق القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المخالفين حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والقضاء على سلبياته.



أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن تحديد يوم 25 ديسمبر من الشهر الجاري كموعد نهائي لاختيار الوحدات المحلية الفائزة في مسابقة وزارة التنمية المحلية لاختيار أفضل "عاصمة محافظة ومدينة وحي ومركز وقرية" وفقا للمحاور التي تم وضعها والتي تتمثل في الاصحاح البيئي والتنمية العمرانية والتنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتحسين الخدمات بالإضافة إلى معايير تقييم أداء الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة اختيار الوحدات المحلية الفائزة بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والزراعية والشباب والرياضة وأساتذة الجامعة وممثلي البيئة والجمعيات الأهلية ورؤساء المراكز وبعض رؤساء الوحدات المحلية القروية.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة الاهتمام بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة ورفع تراكمات القمامة والتصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات بكافة اشكالها فضلًا عن الإسراع في تنفيذ برامج محو الامية وتشغيل الشباب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني مشيرًا إلى الجوائز المالية والعينية التي تم رصدها لتلك المسابقة والتي تمثلت في 2 مليون جنيه للجائزة الأولى للمدن والاحياء ومليون جنيه للوحدات المحلية القروية والجائزة الثانية مليون جنيه للمدن والاحياء ونصف مليون جنيه للوحدات المحلية القروية والجائزة الثالثة نصف مليون جنيه للمدن والاحياء وثلاثمائة ألف جنيه للوحدات المحلية القروية على أن يتم صرف 5 % من قيمة الجائزة كمكافئات للعاملين بالجهاز الإداري بالوحدة المحلية.

من ناحية أخرى قالت مديرية التربية والتعليم بأسيوط فى بيان لها أن إدارة الغنايم التعليمية نظمت حفلا لتكريم أوائل الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وذلك بمشاركة إجتماعية من لدكتور علي مهران هاشم، من أبناء مركز الغنايم،و بحضور صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد السيد وكيل المديرية، ومحمد فهمي، رئيس مكز ومدينة الغنايم، ومحمد عبدالمحسن، مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور حمدي عمار، مدير الإدارة، وممتاز دسوقي، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة صدفا والغنايم ، ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية وأولياء إمور الطلاب.

ومن جانبه هنأ صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الطلاب المكرمين مشيدًا بدور إدارة الغنايم التعليمية فى تفوق الطلاب حيث حصدت الإدارة المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية، والمركز الأول في الطالب المثالي للمرحلة الإعدادية والثانوية، فضلًا عن المركز الأول في إلقاء الشعر على مستوى الجمهورية.