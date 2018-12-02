محافظ أسوان يتفقد الفرق المتحركة للحملة القومية للقضاء على فيرس سى

أسوان - صلاح المسن

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لليوم الثانى على التوالىسير العمل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحملة القومية للقضاء على فيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة" والتى انطلقت أمس.

وقام المحافظ والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف على فيرس سى والأمراض الغير سارية أمام أحد الأطقم المتحركة داخل مدرج كلية الخدمة الإجتماعية وسط جموع الطلاب لتحفيزهم وتشجيعهم فى الإقبال على إجراء الكشف والإختبارات والتحاليل والتى لا تستغرق أكثر من 5 دقائق فقط.

وذلك ضمن جولة محافظ أسوان بتفقد 3 فرق متحركة بمقر الجامعة ليطمئن على مدى إنتظام العمل داخل الأطقم الطبية والتى تستهدف الكشف على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بإجمالى 21 ألف و723 طالب موزعين على 19 كلية ومعهد.

ومن جانبه طالب اللواء أحمد إبراهيم من الطلاب بسرعة المشاركة فى الحملة لحماية أنفسهم من الأمراض بإعتبارهم زهرة شباب الوطن وصناع المستقبل وأمل مصر فى الغد، لافتاً إلى أن هذه المبادرة الرائدة تهدف إلى إعداد جيل قادر على إقتحام كافة مجالات العمل العام ولديه القدرة والصحة الجيدة.

وفى نفس السياق تفقد محافظ أسوان فرقة طبية ثابتة بمقر الوحدة الصحية بالخزان شرق والتى تستهدف الكشف على المواطنين فى هذه المنطقة حيث طالب المحافظ من المواطنين المتواجدين لإجراء الإختبارات والكشف الطبى بضرورة توعية أسرهم وجيرانهم وأصحابهم لإستثمار مبادرة الرئيس السيسى والتى شهد لها العالم بأنها الأول من نوعها.

ومن جانبه كشف أحمد إبراهيم عن أن اليوم الأول لأعمال الحملة القومية شهد إقبالاً كثيفاً من مواطنى المحافظة ليصل إجمالى ما تم الكشف عليه مجاناً إلى 14 ألف و 191 مواطن بنسبة 125.6 % حيث أن المستهدف اليومى للكشف هو 11 ألف 295 مواطن وذلك من إجمالى 981 ألف و 258 نسمة سيتم الكشف عليهم على مدار الـ 3 أشهر حتى نهاية فبراير 2019 ، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية سواء أطباء أو ممرضين أو إداريين فى إنجاز أعمال الحملة بالشكل المطلوب فى المدن والقرى والمقار الحكومية ومراكز الشباب والجمعيات وغيرها وهو الذى يتوازى مع الدعم المقدم من جامعة أسوان وكافة الهيئات والمديريات ، وأيضاً قوى المجتمع المدنى من رجال الدين الإسلامى والمسيحى والمرأة والشباب لتوعية المواطنين.