محافظة القاهرة: رصف شارع ترعة الخشاب بحى المعصرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء احمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه جارى الانتهاء من أعمـال رصف طريق ترعـة الخشاب بطول 8 كيلو بحى المعصرة مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على تسيير الحركة المرورية وانسيابها، وكذلك خدمة المواطنين.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه وجه بضـرورة التنسيق مع الجهـات المعنيـة لنقل كابلات الكهرباء وكابلات التليفونات والـذى يتم تنفــيذه بإشراف مديـرية الطـرق حيـث يعتبر هذا الطـريق البـديل للقادم من طره حتى حلوان بـاتجاه الكـورنيش.

وقال نائب المحافظ، إنه جارى رفــع الاشغالات والسيارات المتهالكة المتروكة بالشوارع بالإضافة الى تقليم الاشجار وإزالة الملقــى على الأرض والتى تعوق الطريق امام سير المواطنين.